Sanremo 2023, gli autori delle canzoni: l’elenco completo

Sanremo 2023: gli autori delle canzoni in gara al Festival, dal leader dei Pinguini al cantante dei Måneskin.

Il Festival di Sanremo 2023 è dietro l’angolo. Manca pochissimo ormai all’inizio della kermesse, l’attesa sale ed è arrivato il momento di conoscere i dettagli sulle ventotto canzoni che ci accompagneranno nelle serate dedicate al Festival della canzone italiana. Perché anche stavolta, nel ciclone mediatico che ci aspetta nei prossimi mesi, ci sarà comunque spazio per molta musica, con tante canzoni da dover scoprire e da dover ascoltare a lungo. Canzoni firmate da artisti di primissimo livello. Scopriamo insieme chi sono gli autori, gli artisti che parteciperanno a Sanremo pur non presentandosi sul palco.

Gli autori più famosi di Sanremo 2023

Anche quest’anno ci saranno moltissime firme famose tra i ventotto brani che potremo ascoltare sul palco dell’Ariston a partire dal 7 febbraio. Oltre ai brani firmati dagli stessi artisti in gara, come Mare di guai di Ariete o Splash di Colapesce e Dimartino, ci sarà spazio per moltissimi cantautori passati dalle parti di Sanremo negli scorsi anni, o comunque molto conosciuti nel mondo della musica italiana.

Riccardo Zanotti

Ad esempio, con la stessa Ariete troviamo la firma di un certo Calcutta, mentre Anna Oxa si è affidata anche a Francesco Bianconi dei Baustelle. Grande curiosità poi sul brano presentato da Leo Gassmann, che porta la firma di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre Duemilaminuti di Mara Sattei è stato scritto e composto da Damiano David dei Måneskin.

Tutti gli autori delle canzoni di Sanremo 2023

Come abbiamo visto, non mancano i grandi nomi anche in questa edizione del Festival di Sanremo 2023, tra gli autori e i compositori dei ventotto brani in gara. Scopriamo insieme l’elenco completo e dettagliato:

– Anna Oxa con Sali (Francesco Bianconi, Anna Oxa, Kaballà, Fio Zanotti)

– Ariete con Mare di guai (Ariete, Calcutta, Dardust, V. Centrella)

– Articolo 31 con Un bel viaggio (D. Silvestri, A. Colangelo, J-Ax, Grido, Federica Abbate, W. Perrini, V. Perrini)

– Colapesce Dimartino con Splash (Colapesce, Dimartino)

– Colla Zio con Non mi va (T. Manzoni, A. Malatesta. F.U. Lamperti, T. Bernasconi, A Arminio, Giorgio Pesenti)

– Coma_Cose con L’addio (Coma_Cose)

– Cugini di Campagna con Lettera 22 (La Rappresentante di Lista)

– Elodie con Due (Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Francesco Catitti)

– Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato (Gianluca Grignani, Enrico Melozzi)

– gIANMARIA con Mostro (Gianmaria Volpato, A. Filippelli, G. Manilardi, V. Centrella, V. Petrozzino)

– Giorgia con Parole dette male (Bianco, Big Fish, F. Roccati, G. Fracchiola)

– Lazza con Cenere (Davide Petrella, Lazza, Dardust)

– LDA con Se poi domani (Luca D’Alessio)

– Leo Gassmann con Terzo cuore (Riccardo Zanotti, Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti)

– Levante con Vivo (Levante)

– Madame con Il bene nel male (Bias, Brail e Madame)

– Mara Sattei con Duemilaminuti (Damiano David)

– Marco Mengoni con Due vite (Davide Petrella, Marco Mengoni, Davide Simonetta)

– Modà con Lasciami (Francesco Silvestre, Enrico Palmosi)

– Olly con Polvere (Olly, E. Lovito, J. Boveroo)

– Paola & Chiara con Furore (Paola Iezzi, Chiara Iezzi, Alessandro La Cava, Merk & Kremont, L. Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre)

– Mr. Rain con Supereroi (Mr. Rain, Lorenzo Vizzini)

– Rosa Chemical con Made in Italy (Rosa Chemical, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, O. Inglese)

– Sethu con Cause perse (Sethu)

– Shari con Egoista (I.Feudi, Shari, Salmo, R. Puddu)

– Tananai con Tango (Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Tananai, Alessandro Raina)

– Ultimo con Alba (Ultimo)

– Will con Stupido (Will, S. Cremonini, A Pugliese)