Sanremo 2023, Francini: "Cercherò di portare sul palco tutta la Chiara che ho"

“Stasera sul palco cercherò di portare tutta la Chiara che ho”. Così Chiara Francini, che in conferenza stampa parla della sua coconduzione di stasera, nella quarta serata di Sanremo 2023 dove affiancherà Amadeus e Gianni Morandi. L’attrice toscana porterà “un monologo sul mio percorso umano e professionale, l’ho scritto con grande verità, ci saranno momenti ironici e anche delle altre tinte su questo arcobaleno”.

Sul suo modo di affrontare l’esperienza della conduzione al festival “sono molto riconoscente, io penso che la gratitudine sia a fondamento dell’essere umano. Se sono qua lo devo ad Amadeus, è successo in maniera magica. Sono stata chiamata nella maniera più semplice, più naturale e più bella. Mi sento molto fortunata”, ha aggiunto l’attrice.

“Qualsiasi cosa si porti a Sanremo, anche se è un monologo comico, la politica la si fa sempre e non solo quando si parla di politica. Anche quando si fa un monologo leggero si possono veicolare dei messaggi”, ha sottolineato.

“Io penso che si possano veicolare dei messaggi anche con la leggerezza, leggerezza non significa superficialità -ha aggiunto l’attrice – Io nel monologo veicolerò messaggi in cui credo, avendolo scritto io. Porto quella che è la mia esperienza umana, il mio essere donna”. Sulle modalità con cui è nata l’idea di presentare il suo monologo, la Francini spiega: “Ho espresso il desiderio ad Amadeus di portare quello che avevo scritto, e c’è stata assoluta libertà. L’approccio di Amadeus è fatto di caratura ma anche di pancia, un approccio istintivo e familiare. Un dialogo che ha il sapore della cucina, il riunirsi intorno a tavola per seguire questa manifestazione che è un po’ l’acquasantiera dell’Italia”.