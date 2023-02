Sanremo 2023, come votare: il regolamento del Televoto

Sanremo 2023, come votare: in che modo esprimere il proprio voto e partecipare alla kermesse con il Televoto.

Anche quest’anno ci sarà spazio a Sanremo 2023 per il Televoto, che avrà un peso fondamentale per poter decretare il vincitore di questa edizione insieme a quello della Giuria demoscopica e alla Sala stampa. Il pubblico da casa potrà votare dalla terza serata esprimendo il proprio parere inviando un SMS con un codice a 2 cifre abbinato all’artista che preferisce (codice che verrà comunicato all’inizio di ogni puntata della kermesse). Ecco concretamente come votare e quanto costa il voto.

Come si vota a Sanremo 2023

Il metodo di voto all’incirca uguale a quello che abbiamo potuto utilizzare nelle precedenti edizioni della kermesse. Per poter esprimere il proprio voto basterà inviare un SMS con il codice relativo all’artista o agli artisti per il quale si vuole esprimere la propria preferenza.

Amadeus

Oltre all’SMS è possibile chiamare digitando poi sulla tastiera il codice del proprio artista. I numeri di telefono da poter chiamare sono i seguenti: 849 001 da telefono fisso, 475 475 1 da mobile. Per quanto riguarda il costo, il televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato esclusivamente dalle utenze fisse in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Sky WiFi, al costo di 0,51 euro IVA inclusa. Per quanto riguarda il voto tramite SMS può essere effettuato da Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Kena, ho.mobile, al costo di 0,50 euro IVA inclusa.

Da sottolineare che solo i voti validi avranno un costo e che il numero massimo di voti validi è di cinque, effettuabili da ciascuna utenza telefonica per ciascuna serata in cui sarà attivo il Televoto.

Quando si può votare a Sanremo

Ricordiamo quali saranno le serate in cui si potrà votare. La prima serata è la terza del Festival, quella di giovedì 9 febbraio. Durante questa serata sarà possibile votare in Sessione Unica tutti e ventotto gli artisti in gara durante la serata.

Nella quarta serata, quella del venerdì, dedicata alle cover e i duetti, potranno allo stesso modo essere votati in Sessione Unica tutti i 28 artisti insieme ai loro ospiti. Per quanto riguarda la quinta serata, la finalissima, ci saranno due fasi di voto. Mella prima si potranno votare tutti e 28 gli artisti in gara, nella seconda invece solo i primi cinque della classifica.