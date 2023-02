Sanremo 2023, Chiara Francini: monologo a notte fonda, ironia e disappunto social

“Fatela uscire”, “L’hanno chiusa in camerino”, “Ma dov’è finita??”. E’ l’una e trenta e Chiara Francini ancora non è uscita sul palco del festival di Sanremo 2023 per il suo monologo, previsto in scaletta alle 0.39. E così, nella lunga notte di ieri all’Ariston, scatta l’ironia social. Gli utenti si sbizzarriscono: “Queste sono le apparizioni della Francini stasera all’Ariston”, scrive qualcuno mostrando una porta vuota. Qualcuno mostra l’immagine di Fiorello coperto da un plaid al freddo: “Chiara Francini che aspetta di entrare dietro le quinte”, ironizza, mentre altri ancora postano l’immagine della trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

In alcuni casi l’ironia lascia il posto al disappunto: “Ma possibile che la più brava delle coconduttrici, la più spigliata, quella che tiene meglio il palco venga fatta uscire dopo l’una di notte?”, si chiede qualcuno. Sul tema interviene tra gli altri anche Selvaggia Lucarelli. “Giustamente il monologo di Chiara Francini, l’unica che sa governare un palco, a notte fonda”, scrive la giornalista.