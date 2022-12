Sanremo 2023, cantanti in gara: statistiche e precedenti

Sanremo 2023, i numeri dei cantanti in gara: le statistiche e i precedenti degli artisti scelti da Amadeus.

Mancano ancora i sei giovani che andranno a completare il cast dei 28 (ventotto!) artisti in gara, ma ormai Sanremo 2023 è già iniziato. Dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1, si sprecano pronostici, illazioni, previsioni e tante tante parole sui Big che andranno a contendersi la vittoria nella seconda settimana di febbraio. D’altronde, anche quest’anno il direttore artistico ha regalato un cast di tutto livello.

Nonostante gli otto debuttanti (diventeranno quattordici in totale con i giovani, la metà perfetta del cast), non mancano gli artisti che in passato hanno già fatto molto bene al Festival. Cinque sono, ad esempio, i cantanti che hanno una vittoria in bacheca: Anna Oxa (due vittorie), Giorgia, Marco Mengoni e anche Ultimo e Leo Gassmann, seppur solo tra le Nuove Proposte. Andiamo ad analizzare nel dettaglio numeri e statistiche dei cantanti di Sanremo 2023.

Sanremo 2023: chi sono i debuttanti del Festival

Partiamo dal sottolineare un dato. Rispetto al recente passato, la percentuale di presenze femminili è stavolta più alta, con sette donne in gara a fronte di nove uomini (cui vanno aggiunti sei artisti tra band e duetti, la gran parte formati solo da uomini). Non siamo ancora alla parità di genere, ma qualcosa si sta muovendo anche in questa direzione.

Ariete

Interessante il dato dei debuttanti. Come detto, saranno in totale ben quattordici, la metà del cast. Tra questi, otto sono da considerare Big a tutti gli effetti, e si tratta non solo di artisti giovani come Ariete, Mara Sattei, Mr. Rain, Lazza, LDA e Rosa Chemical, ma anche di personaggi di una certa maturità come gli Articolo 31 e addirittura i Cugini di Campagna.

I precedenti dei cantanti di Sanremo 2023

Poco più esperto di un debuttante assoluto è Leo Gassmann. In effetti, anche il figlio d’arte è alla sua prima partecipazione a Sanremo, ma solo tra i Big. Può infatti vantare una vittoria sanremese ottenuta nel 2020 con il brano Va bene così, ovviamente tra i Giovani.

Seconda volta anche per Tananai, Madame, Colapesce Dimartino, Coma_Cose e Levante, tutti con una presenza già messa in bacheca tra i Big. Se Tananai, lo ricordiamo bene, è arrivato ultimo lo scorso anno, Madame ha conquistato l’ottavo posto nel 2021, i due cantautori siciliani il quarto posto sempre nel 2021, la coppia milanese il ventesimo nello stesso anno mentre la collega sicula si è fermata al dodicesimo nel 2020.

Terza volta a Sanremo per Elodie, Ultimo e Marco Mengoni, con risultati differenti. L’ex Amici ha fin qui collezionato un ottavo posto nel 2017 e un settimo posto nel 2020. L’artista di San Basilio ha vinto tra i Giovani nel 2018 ed è arrivato al secondo posto l’anno successivo tra i Big. La stella nata a X Factor ha invece ottenuto un terzo posto nel 2010 e ha vinto in maniera straordinaria nel 2013 con L’essenziale.

Sarà invece la quarta per i Modà e per le redivive Paola e Chiara. Il gruppo di Kekko Silvestre ha fatto il proprio debutto tra i Giovani nel 2005, è arrivato secondo tra i Big nel 2011 e terzo nel 2013. Le due sorelle Iezzi hanno invece vinto tra le Nuove Proposte nel 1997, sono arrivate in finale tra i Campioni nel 1998 e hanno mancato la finale nel 2005.

Ancora più esperta Giorgia, arrivata alla partecipazione numero cinque. Dopo un settimo posto tra le Nuove Proposte nel 1994, vinse l’anno successivo con Come saprei, per poi collezionare un terzo posto nel 1996 e un secondo nel 2001. Podio completato.

Sarà la settima partecipazione per Gianluca Grignani, che ha debuttato tra le Nuove Proposte nel 1995, arrivando solo sesto (suo miglior risultato). L’ultima volta lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston in gara nel 2015 con Sogni infranti. E chiudiamo con la più esperta di tutte, quest’anno: Anna Oxa. La cantante pugliese sarà alla quindicesima partecipazione. Ha debuttato nel 1978 con Un’emozione da poco, arrivando seconda. Ha vinto due volte, nel 1989 con Ti lascerò insieme a Fausto Leali e nel 1999 con Senza pietà. I suoi peggiori risultati sono stati quelli delle ultime partecipazioni: nel 2003 è arrivata quattordicesima, nel 2006 e nel 2011 non si è invece qualificata per la finale.