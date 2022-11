Sanremo 2023: big, ospiti e conduttori – le ultime novità

La macchina di lavoro per Sanremo 2023 è già in moto e Amadeus, ospite alla Milano Music Week, ha così parlato dell’edizione di quest’anno.

“In passato l’interesse per le canzoni del Festival sfumava dopo poche settimane, oggi invece vengono richieste anche dopo 8 o 9 mesi. Il mio lavoro si basa sulla realtà discografica, il punto di partenza devono sempre essere i brani non i nomi dei cantanti”.

Proprio questa settimana, infatti, un brano della kermesse del 2022 ha ricevuto un altro disco di platino. Numeri difficilmente replicabili nel 2023.

Sanremo 2023, big e ospiti

La lista dei big sarà annunciata domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13:30, mentre non ci saranno super ospiti italiani a meno che non abbiano compiuto 70 anni d’età.

“Mi piacerebbe recuperare la presenza di artisti internazionali ospiti al Festival di Sanremo, negli ultimi due anni non ho potuto farlo. Quest’anno stiamo lavorando per cercare di riportare qualche artista internazionale”.

Fra i big non ci sarà Noemi, come confessato a Leggo. (“No, dai. Ne ho fatti sette. Se mi chiederanno di fare un duetto molto volentieri. Oppure se mi chiama Amadeus come ospite“).

PrimaFestival, i conduttori

A condurre il Prima Festival sarà un terzetto inedito: Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol.