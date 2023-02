Sanremo 2023, arriva la prima standing ovation: il vincitore sembra già scritto

Anche dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2023 c’è solo un leader in classifica generale. La standing ovation del pubblico in sala, la prima di quest’anno, candida prepotentemente Marco Mengoni alla vittoria finale. Ha occupato subito la prima posizione e, anche con l’apertura del televoto di ieri, è rimasto al comando.

Sanremo 2023: arriva la prima standing ovation

Marco Mengoni si approcciava all’appuntamento come uno dei favoriti. La standing ovation riservatagli dai presenti è il suggello di un ottimo avvio. Al termine della performance, il cantante ha ringraziato caldamente la platea, grato del responso ricevuto.

Ovviamente, nella corsa al trionfo ogni scenario è aperto fino a domani, quando andrà in scena la finalissima del Festival di Sanremo 2023. Ma la canzone Due vite è riuscita a convincere la quasi totalità degli ascoltatori. Ciò sia per merito dell’artista sia di un testo, che arriva con il suo messaggio.

Tra i riconoscimenti ottenuti in carriera, Marco Mengoni ha già vinto un’edizione del Festival, nel 2013, con il brano L’essenziale. A dieci anni di distanza ha rifatto capolino tra i concorrenti in gara e sembra il candidato numero uno al successo.

Attualmente, il podio è completato, in ordine di graduatoria, da Ultimo con Alba e Mr. Rain con Supereroi. Il primo ha sfiorato l’exploit nel 2019 con I tuoi particolari. Allora dovette arrendersi solo a Soldi di Mahmood e chissà che questa non sia la volta buona. Nella precedente occasione erano insorte delle polemiche perché era stata la sala stampa a negargli la consacrazione. Secondo, infatti, il verdetto dei telespettatori sarebbe dovuto essere lui il vincitore dalla kermesse.

Mr. Rain costituisce una delle maggiori scoperte. Per il debutto ha portato un pezzo profondo, valorizzato ancor più dal coro di bambini che lo accompagna nel ritornello. Comunque vada, nessuno è tagliato fuori.

Nell’appuntamento di stasera verrà dato spazio ai duetti, dove, come da tradizione, si renderà omaggio ad alcuni dei capolavori della musica italiana e internazionale. Marco Mengoni canterà con The Kingdom Choir l’iconica Let it be dei Beatles.