Amadeus, a differenza degli altri anni, non ha più solo un paio di mesi per organizzare il Festival di Sanremo, ma un anno intero. La sua conferma alla conduzione per Sanremo 2023 è infatti avvenuta nei giorni scorsi e ciò ha reso entusiasta il conduttore.

“Sono contento che questa [la riconferma, ndr] sia avvenuta a marzo. Di solito si cominciava a lavorare a settembre e questo rendeva tutto più difficile”- Ha dichiarato a Corriere – “Una conferma per due anni è un premio per il lavoro fatto. La responsabilità del festival per cinque anni è un apprezzamento per quello che Fuortes ha definito un format. Espressione che mi ha colpito e che condivido. Il nostro è stato un festival che, partendo dalla musica – tutta la musica – poi si apriva ad altro ed era attraversato dal suo tempo storico. Spero che le prossime edizioni si svolgano senza emergenze terribili, come quelle di questi anni”.

Il conduttore ha poi rivelato chi sono gli ospiti che vorrebbe.

“Io sono un appassionato della musica italiana. Per questo sarebbe bello avere al festival Mina e Adriano Celentano. E, oltre a loro, mi piacerebbe tornasse Roberto Benigni. Ma se mi chiedi un sogno, un sogno vero, te lo confesso: vedere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palco del festival degli italiani. Fiorello? No, lui è stato molto generoso con me. Mi ha accompagnato e mi è stato vicino, da par suo, in questi anni. Non posso chiedergli di più. Ma non si libererà di me. Lo tartasserò per avere consigli. E lui è la persona ideale, in virtù del talento e dell’esperienza, per darmi i più giusti”.

Sanremo 2023, Amadeus: “Ecco come scelgo le canzoni in gara”