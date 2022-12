Sanremo 2023, Amadeus: "Francesca Fagnani coconduttrice di una serata"

Francesca Fragnani sarà coconduttrice di una delle serate del festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata del programma di Fiorello ‘Viva Rai2’. Per l’annuncio, Amadeus e Fiorello si sono collegati direttamente con la casa della giornalista. “Un onore e una felicità enorme”, ha detto lei.

Amadeus ha spiegato che ancora non è decisa la serata in cui Fagnani salirà sul palco (dovrebbe comunque essere mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura di Sanremo è già stata annunciata Chiara Ferragni): “Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca”.

L’esordio dei Cugini di Campagna in gara al festival di Sanremo avverrà con un pezzo de La Rappresentante di Lista, ha annunciato ancora Amadeus. “Dario Mangiaracina (che insieme a Veronica Lucchesi compone il duo LRDL, ndr.) mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l’ho dato ai Cugini di Campagna”, ha sottolineato.

“Con 6 giovani più 22 cantanti, noi diventiamo il Dopofestival”. Fiorello ha scherzato così con Amadeus durante la prima puntata di ‘Viva Rai2′ sulla durata delle serate del prossimo Festival di Sanremo, che vedrà in gara 28 cantanti. “Faremo un po’ tardi”, ha ammesso Amadeus mentre Fiorello ha ipotizzato che il festival potesse lasciare la linea direttamente al suo programma del mattino su Rai2.