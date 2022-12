Sanremo 2023, Amadeus: "Con Lady Gaga e Britney Spears non ci sono trattative"

“Trattative in corso per Lady Gaga e Britney Spears? No”. Lo ha chiarito Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani. “Ci sarà qualche super ospite internazionale ma come ho già detto i miei superospiti sono in gara”, ha sottolineato il direttore artistico e conduttore di Sanremo.

Non mancheranno alcuni grandi ospiti italiani, che negli ultimi anni si sono rivelati una grande risorsa anche al livello di seguito Auditel. “Gli ospiti musicali italiani saranno alcuni over70 che appartengono alla storia della musica. Abbiamo un patrimonio e lo voglio portare sul palco”. “Nel mio ruolo di direttore artistico ho la facoltà di invitare gli artisti in gara. E da questo punto di vista l’azienda non ha posto nessun problema o dubbio”, ha aggiunto poi Amadeus rispondendo ad una domanda sulla presenza in gara al Festival di Sanremo di Anna Oxa che negli anni passati aveva avuto un contenzioso giudiziario con la Rai, relativo al suo incidente da concorrente di ‘Ballando con le Stelle’.

E Fiorello? “Con lui non so cosa accadrà. Con lui è tutto imprevedibile. Sarà in collegamento, si inventerà delle cose. Sarà in qualche maniera presente con Viva Rai2, farà delle incursioni”.