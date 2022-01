Sanremo 2022, uno dei 25 cantanti in gara è risultato positivo al Covid: si tratta di Aka 7even.

Brutte notizie per il Festival di Sanremo 2022. A poco più di due settimane dall’inizio della kermesse dedicata alla canzone italiana, la terza guidata dal conduttore Amadeus, uno dei 25 cantanti in gara è risultato positivo al Covid. Si tratta di Aka 7even, il giovane rapper campano rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista attraverso un cinguettio sul suo account Twitter. Adesso il ragazzo dovrà sottostare alla procedura presente nel protocollo. Non è comunque al momento in dubbio la sua partecipazione al Festival. Di seguito il tweet con l’annuncio: