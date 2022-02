“Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci?’”. Così Amadeus ha sospeso la conduzione di Sanremo 2022 per calzare il cappello da autista, uscire dall’Ariston e salire su una macchina da golf per andare dal green carpet a prendere i Maneskin, i vincitori rock della scorsa edizione. Folla in delirio all’uscita dell’albergo e scorta appiedata – e di corsa – accanto alla golf car. “E’ la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile – dice Amadeus – ma per i Maneskin questo e altro”.

In teatro pubblico in piedi, prima per ballare e poi per la standing ovation per i Maneskin. Dopo 11 mesi “che sembrano ieri”, dice Damiano, ‘Zitti e buoni’ scuote Sanremo.