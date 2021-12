Mancano due settimane all’annuncio ufficiale del cast del Festival di Sanremo 2022, ma è appena arrivato uno spoiler. Proprio come due anni fa, anche oggi Alfonso Signorini sul settimanale Chi ha spoilerato molti dei big della kermesse. Il direttore ha confermato anche alcuni dei nomi che già circolavano da giorni tra i rumor e tra questi c’è Gianni Morandi. Secondo Chi torneranno sul palco dell’Ariston anche Elisa, Emma e Fabrizi Moro, mentre farà il suo debutto l’Amico di Maria, Aka7Even.

Signorini spoilera di nuovo il cast di #Sanremo2022 ? Emma, Elisa, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete,Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Vibrazioni, Giusy Ferreri, Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio, Gianni Morandi. (Chi)

“Ho letto quello che dicono. Però il punto è che noi siamo giornalisti, il mio editore mi paga per dare notizie. Non vedo perché tenerle nel cassetto della mia scrivania. Sapevo anche quale era l’asso nella manica di Amadeus, (Rita Pavone) ma proprio perché ero cosciente del suo valore non ho voluto dirlo. Avrei potuto certo, ma ho preferito non farlo. Ebbene sì, anche Signorini ha un codice deontologico”.