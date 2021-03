Mara Venier potrebbe essere la prima della lista per condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo che si terrà fra febbraio e marzo del 2022.

A lanciare l’indiscrezione che vedrebbe i vertici Rai ipotizzare il nome della Venier, è stato il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti ma – al contrario degli ultimi anni dove era diventata consuetudine che il conduttore svolgesse anche il compito di direttore artistico – in quest’occasione la zia Mara dovrebbe solo limitarsi a condurre, lasciando il ruolo della direzione artistica a Renzo Arbore.

Un nome non qualsiasi, dato che Mara Venier e Renzo Arbore sono stati moglie e marito ed ora sono in uno splendido rapporto (come testimoniano le numerose interviste che Arbore ha fatto a Domenica In nel corso dell’ultimo biennio).

Mara Venier e Renzo Arbore a Sanremo 2022?

Per Mara Venier e Renzo Arbore la conduzione del Festival di Sanremo 2022 sarebbe un ritorno all’Ariston in altra veste, dato che la prima nel 1994 condusse il DopoFestival, mentre il secondo partecipò nel 1986 con il brano Il Clarinetto.

La zia Mara che conduce Sanremo e si fa selfie con tutto il cast un momento prima della loro esibizione è tutto ciò che ci meritiamo. Io voto sì.