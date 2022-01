I The Jackal raccontano il Festival di Sanremo 2022 con TikTok: il nuovo show del gruppo comico dedicato alla kermesse.

Ancora una volta, il Festival di Sanremo sarà accompagnato da uno show dei The Jackal. L’edizione 2022 della kermesse vedrà il famoso gruppo comico protagonista con un programma d’intrattenimento su TikTok. Da giorni ormai il racconto della kermesse è iniziato, accompagnato dagli hashtag #DietroLeQuinte e #Sanremo2022, ma dal 1° al 5 febbraio il tutto sarà reso ancora più divertente dal nuovo programma degli ‘sciacalli’. Uno show unico che permetterà di conoscere il Festival 2022 da un altro punto di vista: quello dei Jackal e quello degli artisti in gara in quest’edizione. Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo show social Stasera Sanremo?.

The Jackal, Stasera Sanremo?: lo show per il Festival 2022

Per intrattenere la community di TikTok appassionata di Sanremo, i The Jackal hanno annunciato il programma Stasera Sanremo?, un pre-show ideato e scritto dal gruppo comico e che vedrà Ciro Capriello, Simone Russo, Aurora Leone, Claudia Napolitano, Gianluca Colucci (Fru) e Fabio Balsamo impegnati nel racconto della kermesse con un tema diverso per ogni serata.

The Jackal

Gli appuntamenti con Stasera Sanremo? saranno cinque, tutti giorni alle 19 su TikTok Live. Questo il programma:

– 1° febbraio, L’emozione della prima volta (ospiti Andrea Delogu e Fantasanremo)

– 2 febbraio, Il cringe che ci piace (ospiti Gabriele Vagato e I Panpers)

– 3 febbraio, Old but Gold (ospite Gloria Schito)

– 4 febbraio, Effetto oSanremo (ospiti Martina Socrate e Lorella Cuccarini)

– 5 febbraio, Il gran finale, (ospiti Fantsanremo e Serena Autieri)

Il Pagellone di Sanremo su TikTok

Non solo lo show dei The Jackal, su TikTok Live sarà possibile immergersi nell’atmosfera sanremese anche partecipando al gioco Il pagellone, per poter valutare i look, le performance e le canzoni degli artisti in gara serata dopo serata. Il pagellone potrà permettere di votare ogni aspetto del Festival assegnando dei fiori, da 1 a 5. Insomma, ancora una volta TikTok ha fatto le cose in grande per rendere il Festival 2022 più interattivo che mai. Anche questo è Sanremo al tempo dei social.