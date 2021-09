Amadeus avrebbe scelto di ricalcare il modello Baglioni per il suo Sanremo 2022: dentro solo i Big, addio alle Nuove Proposte.

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2022, ma iniziano a trapelare già le prime importanti novità per la terza edizione della kermesse a firma Amadeus. Secondo quanto riferito da La Stampa e il Secolo XIX, il conduttore avrebbe deciso di fare a meno delle Nuove Proposte. Proprio come già fatto da Claudio Baglioni nella sua edizione più fortunata e importante, quella del 2019, anche nel 2022 le Nuove Proposte potrebbero essere inserite direttamente nella gara dei Big, grazie al trampolino di Sanremo Giovani. Ma c’è chi storce il naso…

Amadeus

Sanremo 2022: le Nuove Proposte rischiano di sparire

Complice probabilmente la lunghezza dei suoi Festival di Sanremo, tanto amati quanto criticati da parte degli addetti ai lavori (e anche del pubblico), Amadeus avrebbe iniziato a pensare a come snellire l’evento senza per questo togliere spazio ai cantanti in gara, agli ospiti nazionali e internazionali e a tutti i siparietti che starà già immaginando.

La prima grande mossa sarebbe la cancellazione della categoria Nuove Proposte. Come già accaduto nell’ultimo Festival targato Baglioni, Ama potrebbe portare in gara solo i Big, che dovrebbero essere 26, in cui inserire anche i vincitori di Sanremo Giovani, kermesse che terminerà a dicembre. Una soluzione che non è dispiaciuta nel 2019, considerando anche che a vincere quell’edizione fu proprio un giovane lanciato dalla competizione dei Giovani, ossia Mahmood con la sua Soldi:

Addio Area Sanremo?

La grande rinuncia alle Nuove Proposte però potrebbe costare il futuro anche ad Area Sanremo, il concorso del Comune gestito dalla Fondazione orchestra sinfonica. La nuova edizione dell’evento andrà regolarmente in scena, ma stando a quanto trapela da Viale Mazzini i vincitori si esibiranno durante la finale di Sanremo Giovani insieme agli otto finalisti, senza però alcuna notizia su una possibile presenza di almeno uno dei quattro vincitori nella gara dei Big di Sanremo.