“Si vive anche di ricordi e non bisogna cancellarli mai, nessuno: non se ne può ricordare uno e cancellarne un altro”. Nella vita, come nella Storia: “Ad esempio, non si può ricordare la Shoah e cancellare le foibe, non si può”. E’ la posizione, sulla storia e sulla vita, che esprime Donatella Rettore, in gara a Sanremo 2022 assieme a Ditonellapiaga con il brano ‘Chimica’.

“E’ dedicata a tutti, anche ai bambini che giocano al piccolo chimico…” ironizza Rettore. Ma davvero l’amore è solo una questione di chimica? “Il sesso sicuramente sì – risponde – l’amore magari è qualcosa di più complesso”. E quel ‘chi-chi-chi-chimica’ ha mai fatto pensare come ritmo al ‘per colpa di chi-chi-chi’ di Zucchero? “Certo: noi cantiamo Zucchero sul palco dell’Ariston”, risponde sorridente Rettore.

Sorride anche la classifica, che vede il loro duetto al settimo posto, dunque nella parte medio-alta della classifica provvisoria, stilata sulla base dei voti dati dai giornalisti della sala stampa. “Per noi è un buon piazzamento – confermano – ed è giusto anche l’attuale podio con Elisa, Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista“.

(di Enzo Bonaiuto)