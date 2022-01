Il pubblico partecipante al Festival di Sanremo 2022 dovrà essere obbligatoriamente in possesso del Super Green Pass.

In occasione dello svolgimento di Sanremo 2022, sarà permessa una capienza al 100% del pubblico che assisterà, in sala, alle esibizioni dei vari artisti in gara. La kermesse, dunque, si svolgerà a pieno regime, anche se andranno strettamente e tassativamente osservate le norme anti contagio stabilite dal Governo.

Sanremo 2022, capienza al 100% in sala

Disposizioni ferree per Sanremo 2022. La sala del Teatro Ariston assicurerà una capienza al 100%: pertanto, il pubblico potrà occupare tutti i posti a disposizione, seguendo, però, le regole anti contagio previste dalla legge. I partecipanti, dunque, potranno accedere alla struttura, esibendo il Super Green Pass all’ingresso e indossando una mascherina FFP2.

Non è richiesto un tampone prima della partecipazione alla kermesse musicale. Controlli approfonditi sugli addetti ai lavori che avranno contatto con il parterre. A comunicare questi aggiornamenti sull’accesso ai locali è stato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Dove si svolgerà la cerimonia

La manifestazione musicale italiana annuale – che sarà condotta da Amadeus – si terrà al Palafiori e al Casinò, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Lo stesso sindaco della città ligure garantisce l’osservanza di tutte le misure che saranno messe in atto per tenere sotto controllo la diffusione del COVID-19.

Ecco le sue parole in merito alla questione al Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica: “La capienza sarà al cento per cento e secondo le norme vigenti si entrerà con Super Green pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest’anno con maggiore attenzione sotto l’aspetto sanitario“.