Pugno chiuso sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022, il gesto dei Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de ‘La Rappresentante di Lista’ scatena la polemica dopo la prima serata del Festival. “Il pugno chiuso è un gesto storico, l’occasione mi sembra sprecata. Il pugno chiuso ha un significato storico-politico, quindi ha un significato per il momento in cui è giusto usarlo, comunicare in quel modo lì. Ma collocato in una sede come Sanremo mi sembra fuori posto”, dice tra gli altri Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi. (immagini raiplay.it)