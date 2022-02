“Zalone mi è piaciuto”. Fabrizio Pregliasco commenta con un sorriso la satira portata in scena ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022 dallo showman nei panni del virologo Oronzo Carrisi. “A me piace molto Zalone e mi è piaciuto anche ieri, direi che ha colto un elemento di positività per il futuro. Spero presto di essere disoccupato almeno sulla parte di divulgazione scientifica” sul Covid “e che tutto quello che ha detto sia un elemento augurale”, dice alll’Adnkronos Salute il virologo, docente della Statale di Milano.

“Siamo ancora in una fase non così tranquilla – ricorda il medico – però mi aspetto che tutto ciò possa avvenire e che io possa tornare a occuparmi ci rosolia”, malattia citata dal comico, “che poi – rileva Pregliasco – non è una così banale. Anche quella fa danni. C’è da fare sulle malattie infettive, sulle problematiche dell’influenza, perché il Covid rimarrà con noi e questo è un elemento che purtroppo dovremo considerare”. Insomma, anche senza pandemia l’esperto non sarebbe proprio disoccupato.

Nella satira Zalone ha messo nel mirino i virologi, “ma in realtà si è parlato di professionisti con specificità diverse – chiarisce Pregliasco – perché virologo è una definizione giornalistica come può essere quella di ‘avvocato divorzista’. In realtà – ricorda il docente di Igiene – sono persone che si occupano di diverse specialità, ci sono biologi, infettivologi, c’è Ilaria Capua che è una veterinaria e ognuno contribuisce con sue specificità a una realtà complessa che necessita di multidisciplinarietà. Quindi – conclude – Zalone è sicuramente divertente da vedere in prospettiva. Ricordiamo però che siamo ancora a 300 morti”.