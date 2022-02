I look sanremesi di Orietta Berti non smettono di stupire. Dopo le conchiglie sul seno che hanno contraddistinto la sua partecipazione in gara l’anno scorso, a Sanremo 2022 la cantante sfoggia l’abito “rose e spine”: un abito fucsia vaporoso sulle maniche (“queste sono le rose”) e con puntiglioni sulle spalle (“e queste le spine”). Orietta conduce con Fabio Rovazzi i collegamenti dal palco galleggiante del festival, quello ospitato sulla nave da crociera Costa Toscana. E dal teatro della nave i due lanciano i primi ospiti: Colapesce e Dimartino, che intonano uno dei pezzi di maggiore successo usciti dal Sanremo dello scorso anno, ‘Musica Leggerissima’. Per l’occasione vestiti alla marinara.