No vax e cattolici coniano l’hashtag #boicottasanremo per protestare contro lo sberleffo di Fiorello su paure e cospirazioni legate al vaccino e contro il battesimo inscenato da Achille Lauro sul palco del Teatro Ariston nella prima serata di Sanremo 2022. Ma a mandarlo in tendenza su Twitter, con una valanga di tweet, è stato anche il fronte pro festival che si schiera a difesa dell’evento con tweet ironici su “boomer”, “bigotti” e “complottisti”.

Il duello social è senza esclusione di colpi: “Quindi un datore di lavoro deve controllare se ho il super greenpass, mentre un gruppo di tossici può esibirsi tranquillamente, stando a contatto con cani e porci, senza problemi”, twitta un utente di ispirazione no vax. “L’hashtag #boicottasanremo ci dice che Fiorello ha vinto. Non solo, ci dice che molti novax sono pure bigotti e si credono cattolici in difesa del loro Credo, quando però la Chiesa è a favore della vaccinazione”, risponde un altro pro festival.

“Pseudo cantanti che offendono la nostra religione, ex cocainomani che ridicolizzano le reazioni avverse al siero magico, una montagna di merda a cui ovviamente non chiedono il greenpass!”, scrive un altro no vax.

“No vabbè #boicottasanremo in tendenza fa troppo ridere, la collaborazione tra no-vax e cristiani indinnniati che piangono sui social fa troppo ridere”, si legge in un tweet pro festival. “Talmente tanto influenti i novax di #boicottasanremo che ieri ha fatto il 54% di share: non succedeva da 17 anni un risultato così alto”, aggiunge un altro.

“Che mattatore Fiorello! Quante risate si sono fatte le persone che hanno avuto effetti avversi permanenti, che sono stati ricoverati per il vaccino, o i parenti di chi è morto a causa del vaccino. Vergognati”, twitta sdegnato un no vax. E un profestival replica: “Tranquilli, Fiorello non prendeva in giro i morti, prendeva in giro i no vax”. “In questo hashtag solo ignoranti, vi saluto e vado a guardarmi Sanremo con un pò di leggerezza”, sentenzia uno.