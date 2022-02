Un bacio sulla bocca a Mara Venier di un entusiasta Gianni Morandi in scena sul palco del Teatro Ariston durante ‘Domenica In’, nella puntata dedicata a Sanremo 2022. Mara divertita ha scherzato: “Ma che fai? Sei pazzo? Dov’è Anna?”, ha chiesto Mara riferendosi all’inseparabile moglie di Gianni. “Per fortuna Nicola – ha ribattuto Gianni riferendosi al marito di Mara – è ai Caraibi. Mica ci può vedere”. “Come no? Con Rai Italia ci vedono dappertutto”, ha risposto Mara. Per poi rivelare: “Io l’ho corteggiato tanto ma lui si è sempre sottratto. E adesso mi presenta così”. (immagini raiplay.it)