Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. La loro medley frmata da due successi di Morandi – ‘Occhi di ragazza’ e ‘Un mondo d’amore’ – e due di Jovanotti – ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’ – ha ottenuto il voto più alto. Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, ‘Il cielo in una stanza’. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a ‘What a feeling’ dalla colonna sonora del film musicale ‘Flashdance’.