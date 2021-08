“Chissà dunque che Amadeus, fresco di conferma alla guida del Festival di Sanremo, non pensi a Marcell Jacobs come co-conduttore al suo fianco nelle cinque serate dell’edizione 2022 dell’importante kermesse ligure. Un bagno di popolarità meritato per il campione olimpico dei 100 metri ed un immagine certamente positiva ed edificante per il Festival di Sanremo”.