Maneskin ospiti a Sanremo nel 2022: la band romana che ha vinto il Festival e l’Eurovision torna sul palco dell’Ariston.

Il più classico dei ‘segreti di Pulcinella’ è stato confermato al pubblico televisivo: al Festival di Sanremo 2022 ci saranno anche i Maneskin. La band romana, che proprio undici mesi fa conquistava la kermesse e, di fatto, cambiava la propria storia, tornerà sul palco dell’Ariston. Un modo importante per ringraziare Sanremo e Amadeus per quanto successo lo scorso anno, ma anche per godersi l’applauso del pubblico, che nel 2021 aveva dovuto, obbligatoriamente e per ovvie ragioni, disertare il teatro.

I Maneskin tornano a Sanremo nel 2022

L’annuncio ufficiale, dopo tante voci da parte sua, ma anche da parte del gruppo, è stato dato come di consueto al Tg1 dal direttore artistico Amadeus il 16 gennaio. “Sono veramente felice ed emozionato, perché voglio molto bene a questi super ospiti…“, ha affermato il presentatore, che lo scorso anno ha voluto fortemente la band, ha scomesso sul loro rock e ha stravinto.

Maneskin

Ama ha quindi aggiunto: “Avremo come protagonisti assoluti della prima serata i Maneskin. So che affetto hanno per il Festival e per questo meraviglioso mondo che è Sanremo“. Stando alle parole del conduttore, è bastato un suo invito fatto con il cuore per avere il sì dei quattro ragazzi romani, che non avrebbero mai rinunciato al ritorno a Sanremo.

Maneskin: dal Saturday Nigh Live a Sanremo

Impegnata in altri importanti appuntamenti negli Stati Uniti, il paese che maggiormente li ha accolti dopo la vittoria dell’Eurovision, la band di Damiano David si è collegata da Los Angeles per ringraziare Amadeus e commentare la propria partecipazione: “Noi siamo pronti e non vediamo l’ora. Sarà bellissimo, una grandissima emozione. Volevamo ringraziare Amadeus che ha creduto nel nostro pezzo che è stato il nostro punto di svolta. Daremo il cuore“. Vale la pena ricordare che poco prima di tornare a Sanremo, il 22 gennaio, i quattro ragazzi romani saranno protagonisti a Los Angeles per la loro prima partecipazione al Saturday Night Live.