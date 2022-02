“La gente voleva stare insieme a noi, cantare con noi, mostrarci il suo affetto”. Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 con il brano ‘Brividi’, hanno subito avvertito l’interesse e il consenso attorno alla loro coppia musicale e alla canzone presentata al Festival.

“Nessuna dedica particolare per questo brano, ma c’è un filo logico nel pezzo su episodi della mia vita”, spiega Mahmood. “E’ stato un lungo travaglio questo brano, ma le cose belle vanno lavorate tanto” osserva Blanco.

Entrambi sono già proiettati nell’immediato futuro: “Sono felice che l’Eurovision Song Contest si faccia in Italia, ci vedremo a Torino” conferma Mahmood. Ma si farà una versione di ‘Brividi’ in inglese? “Noi vogliamo portare la musica italiana all’estero – affermano – ancora non lo sappiamo, vedremo…”.

Un testo che parla di amore, delle sue tante sfaccettature e dei suoi tanti risvolti: Mahmood e Blanco descrivono il brano ‘Brividi’ come “sicuramente autobiografico”, che rispecchia e racconta “il nostro vissuto”. Del resto, sottolineano, “il potere delle canzoni è di essere sincere e di raccontare tutto quello che ci succede, anche il sentirsi sbagliati, che è una paura che di base abbiamo tutti anche quando pare superata”.

(dell’inviato Enzo Bonaiuto)