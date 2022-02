Ecco le pagelle dell’esibizione dei 25 cantanti in gara nella terza serata del festival di Sanremo 2022, redatte ‘a caldo’ in esclusiva per AdnKronos dall’ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione. Le pagelle vengono via via compilate durante la diretta di Rai1 dopo le esibizioni dei singoli artisti.

Giusy Ferreri, ‘Miele’:

E’ confermato che la Ferreri sia consapevole di un cambio narrativo, la canzone che ha portato beneficia di un arrangiamento mediterraneo. Ho citato l’indimenticato Pino Mango, ma l’ambito di questi ritmi è molto più vasto, almeno a livello popolare. Canzone davvero costruita bene e molto orecchiabile. Per lei un Sanremo positivo. Mi piacerebbe vederla un giorno al Tenco. Voto 6

Highsnob & Hu, ‘Abbi cura di te’:

Matera e Ferracuti, sono decisamente un duo di culto. Ambiente musicale di grande atmosfera, ma quello che mi piace di loro è che la loro musica li racconta, racconta due vite interessanti e di spessore umano. Un Sanremo positivo anche per loro, un’esposizione mediatica importante. Bravi. Voto7

Fabrizio Moro, ‘Sei tu’:

Le parole sono le sue parole, ed ha contribuito anche alla musica. Un cantautore? Forse no, in ogni caso oltre 10 album incisi ed un palmares ricco di premi d’autore, compreso il premio Mia Martini. Potrebbe risalire qualche posizione con i voti popolari. Bella canzone. Voto 6

Aka 7even, ‘Perfetta così’:

Più sicuro di ieri sera, che era al debutto sul palcoscenico della festival. Si capisce al volo che la sua intenzione probabilmente sia quella di tentare il volo deciso verso i mercati europei, dove è già stato premiato. Il suo curriculum e la sua formazione sui vari format e naturalmente l’origine napoletana, garanzia di melodia e simpatia, lo avvantaggiano, anche nel pubblico sanremese. Si piazzerà bene. Voto 7

