Bene Sangiovanni, non convincono Le Vibrazioni. Ecco le pagelle dell’esibizione dei 12 cantanti in gara nella seconda serata del festival di Sanremo 2022, redatte ‘a caldo’ in esclusiva per AdnKronos dall’ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione. Le pagelle vengono via via compilate durante la diretta di Rai1 dopo le esibizioni dei singoli artisti.

Sangiovanni, ‘Farfalle’:

Bella voce e spiccata personalità, brano che si quota nelle posizioni alte, per lo storico delle visualizzazioni streaming. Visto che era compagno di Madame in classe, con la quale ha collaborato in un brano, avrà avuto sicuramente qualche influenza progettuale, anche dopo aver attraversato le forche caudine di Amici. La canzone diventerà subito hit nelle charts radiofoniche. Voto 7

Giovanni Truppi, ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’:

Bellissima voce quella di Giovanni Truppi, che si posiziona come un cantautore del nuovo millennio. Alle sue spalle nella realizzazione anche Pacifico, una garanzia autorevole per Sanremo. La canzone non è immediata, ma è una storia e le storie a Sanremo funzionano sempre. In più il refrain rimane in testa. Voto 6

Le Vibrazioni, ‘Tantissimo’:

Dopo 20 anni di storia e al quarto festival, e soprattutto con i Maneskin che hanno raccolto il testimone della presenza del rock sul palco di Sanremo, tutte le band storiche cominciano a vacillare. Anche se la voce di Francesco è sempre presente e carica di energia, il groove è fuori fase. Avrebbero potuto ‘appoggiarsi’ un po di più all’ottima orchestra. Ma il dna rock non lo permette, è implacabile. Voto 5

