Amadeus per Sanremo 2022 ha messo insieme uno dei cast migliori di sempre e i dati l’hanno dimostrato. Non soltanto uno share da record, ma anche dei numeri pazzeschi sulle piattaforme di streaming e in radio. Per il secondo anno di fila la top 10 dei singoli più venduti in Italia è occupata soltanto da canzoni del Festival, ma andiamo a vedere chi ha venduto di più.

Secondo le stime pubblicate dal portale Recensiamo Musica, a trionfare – proprio come a Sanremo 2022 – sono Mahmood e Blanco con 144.100 copie, medaglia d’argento per La Rappresentante di Lista con 44.200 e terzo gradino del podio per Rkomi con 43.700, quasi a pari merito con Irama a 43.100.

Una conferma quella di Mahmood e Blanco, il pubblico a quanto pare ha amato questo pezzo. Speriamo che succeda lo stesso a maggio con l’Eurovision, perché un bel bis ce lo meritiamo!

Sanremo 2022: le copie vendute di tutte le canzoni.

Brividi – Mahmood e Blanco: 144.167 copie

Ciao ciao – La Rappresentante di Lista: 44.203 copie

Insuperabile – Rkomi: 43.726 copie

Ovunque sarai – Irama: 43.106 copie

Dove si balla – Dargen D’amico: 37.814 copie

Farfalle – Sangiovanni: 37.387 copie

O forse sei tu – Elisa: 35.946 copie

Domenica – Achille Lauro: 24.214 copie

Ti amo non lo so dire – Noemi: 23.947 copie

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore: 22.723 copie

Virale – Matteo Romano: 22.045 copie

Inverno dei fiori – Michele Bravi: 21.349 copie

Apri tutte le porte – Gianni Morandi: 20.883 copie

Perfetta così – Aka 7even: 19.380 copie

Duecentomila ore – Ana Mena: 17.970 copie

Sesso occasionale – Tananai: 17.883 copie

Ogni volta è così – Emma: 16.447 copie

Abbi cura di te – Highsnob e Hu: 14.229 copie

Sei tu – Fabrizio Moro: 13.177 copie

Miele – Giusy Ferreri: 13.022 copie

Ora e qui – Yuman: 10.226 copie

Lettera di là dal mare – Massimo Ranieri: 9.284 copie

Tantissimo – Le Vibrazioni: 8.673 copie

Tuo padre, mia madre, Lucia – Giovanni Truppi: 8.072 copie

Voglio amarti – Iva Zanicchi: 5.996 copie