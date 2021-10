A quattro mesi dal ritorno, la macchina dell’organizzazione del Festival di Sanremo si è ufficialmente messa in moto e secondo Il Messaggero pare che alcuni big siano già stati scritturati.

La scalata dei Maneskin esplosi a livello globale grazie a Sanremo (e da lì, l’Eurovision) avrebbe infatti spinto moltissimi big della musica italiana a presentare un brano ad Amadeus. L’anno scorso il conduttore ha dovuto selezionare i candidati da una lista di 1260 brani, quest’anno – pare – siano molti di più. E sono ancora in tempo per arrivarne altri.

Sanremo 2022, la lista dei papabili big

Fra tutti in cima alla lista dei papabili big in gara c’è Elisa in collaborazione con Rkomi. Lei non torna all’Ariston dal 2001 (da quando trionfò con Luce (Tramonti A Nord Est), per lui sarebbe una consacrazione, dopo aver conquistato 11 dischi di platino in totale con l’ultimo album.

Ad aver presentato un brano ci sarebbe anche Loredana Bertè (che quest’anno è stata ospite con Figlia Di..), Tommaso Paradiso e Blanco, autore di molte hit dell’ultima estate. Oltre lui in lizza anche altri idoli dei giovanissimi: Il Tre, Aka7even, Anna, Alfa, Ariete, The Kolors e Federico Rossi.

Non mancherebbero ovviamente alcuni evergreen (si è fatto i nomi di Francesco Renga, Marco Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera) e nomi altrettanto forti quanto improbabili, come Giorgia e Carmen Consoli.

Fra i papabili anche Simona Molinari, Marlene Kuntz, gli Zen Circus e gli Zero Assoluto. Spazio infine per i Boomdabash, il trio composto da Caccamo, Mannarino e l’Orchestraccia, Elio e le Storie Tese, gli Eugenio in Via di Gioia ed infine Paolo Jannacci.

