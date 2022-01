Manca sempre meno a Sanremo 2022 e finalmente oggi, con l’uscita della cover di Tv Sorrisi & Canzoni, si chiude un cerchio.

I cantanti in gara con le rispettive canzoni sono stati svelati, le cover ed i rispettivi duetti durante la quarta serata anche, così come gli ospiti nazionali (e non internazionali) per questioni di budget.

Che il Festival di Sanremo abbia finalmente inizio. 1-5 febbraio, chi esce più di casa.

Sì, è tempo di pensare al Festival! 🎤 La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25 gennaio con tutti i testi ufficiali e autorizzati e tutte le interviste agli artisti in gara. Vi aspettiamo in edicola! @SanremoRai pic.twitter.com/2TeHvm5uIR — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) January 23, 2022

Sanremo 2022: i brani in gara

Achille Lauro – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque Sarai

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood & Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tanani – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Le cover di Sanremo 2022

La Vibrazioni con Sophie and the Giants: Live and Let Die (Paul Mc Cartney)

Dito nella Piaga e Donatella Rettore: Nessuno mi Può Giudicare (Caterina Caselli)

Michele Bravi: Io Vorrei, Non Vorrei, Ma se Vuoi (Lucio Battisti)

Massimo Ranieri con Nek: Anna Verrà (Pino Daniele)

Fabrizio Moro: Uomini Soli (Pooh)

RKomi con Calibro 35: medley di Vasco Rossi

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela: Nella Mia Ora di Libertà (Fabrizio De Andrè)

Elisa: What A Feeling (Irene Cara, Flashdance)

Tananai con Rose Chemical: A Far L’Amore Comincia Tu (Raffaella Carrà)

Noemi: You Make Me Feel A Natural Woman (Aretha Franklin)

Ana Mena con Rocco Hunt: Medley

Iva Zanicchi: Canzone (Milva)

Gianni Morandi con Mousse T: Medley

Achille Lauro con Loredana Bertè: Sei Bellissima (Loredana Bertè)

Dargen D’Amico: La Bambola (Patty Pravo)

Emma con Francesca Michielin: Baby One More Time (Britney Spears)

Mahmood e Blanco: Il Cielo in Una Stanza (Gino Paoli)

Matteo Romano con Malika Ayane: Your Song (Elton John)

Yuman con Rita Marcotulli: My Way (Frank Sinatra)

Aka7Evan con Arisa: Cambiare (Alex Baroni)

Sangiovanni con Fiorella Mannoia: A Muso Duro (Pierangelo Bertoli)

La Rappresentante di Lista con Cosmo: Be My Baby (The Ronettes)

Highsnob e HU con MR Rain: Mi Sono Innamorato di Te (Luigi Tenco)

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo: Io Vivrò Senza Te (Lucio Battisti)

Irama con Gianluca Grignani: La Mia Storia Tra le Dita (Gianluca Grignani)

Gli ospiti

Il primo ospite annunciato è stato Cesare Cremonini, che sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo non ci ha mai messo piede, né come cantante in gara, né come accompagnatore, né come ospite. Il secondo nome è stato quello dei Maneskin, lanciati dalla kermesse canora proprio 12 mesi fa. Li segue Laura Pausini in piena promozione col nuovo singolo Scatola. Lei c’era stata anche l’anno scorso dopo il successo di Io Sì / Seen.

Amadeus ovviamente non ha scelto solo ospiti musicali, ma anche grandi nomi della fiction Rai. Da Raoul Bova (Don Matteo) a Luca Argentero (Doc – Nelle Tue Mani), fino a Lino Guanciale (Noi / This Is Us e Sopravvissuti). I tre calcheranno il palco dell’Ariston rispettivamente nelle serate di martedì, mercoledì e venerdì. Da non dimenticare anche un altro attore, Checco Zalone.