La conferenza stampa di Sanremo 2022 del 4 febbraio: le parole del direttore artistico Amadeus nel giorno della terza serata.

Grande euforia dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo 2022. Il successo, in termini di ascolti, ha scatenato grande entusiasmo tra i vertici Rai, che in conferenza stampa hanno snocciolato, come consuetudine, tantissimi dati relativi all’Auditel e al coinvolgimento, ringraziando e incensando soprattutto il lavoro di Amadeus, ancora una volta trionfatore e mattatore. Ma cosa succederà nella quarta puntata, dedicata alle cover e in parte ai duetti? Scopriamolo insieme cosa è emerso dalla conferenza stampa.

Sanremo 2022, conferenza stampa 4 febbraio: le parole di Maria Chiara Giannetta

Emozionata ma felice, Maria Chiara Giannetta si è presentata molto sorridente in conferenza stampa. Ha spiegato come ha convinto Amadeus ma soprattutto ha fatto i complimenti a chi l’ha preceduta, una Drusilla Foer che ha ammaliato tutti con il suo charme, la simpatia e la capacità di dire le cose giuste nel modo giusto. “Sono entusiasta di questo invito a nozze reali“, ha concluso la giovane attrice, che ha sottolineato come abbia voglia di divertirsi.

Maria Chiara Giannetta

Le parole di Amadeus

Come sempre grande soddisfazione e ringraziamenti anche da parte di Amadeus, che ha spiegato di aver scelto Maria Chiara Giannetta solo dopo averla conosciuta a I soliti ignoti. Non la conosceva prima e gli è piaciuta a pelle, per come si pone, come sorride e per il suo carattere. Nel corso della conferenza stampa, il direttore artistico ha ricevuto anche la chiamata del Presidente Sergio Mattarella, che lo ha ringraziato per l’omaggio di inizio serata.

Per quanto riguarda la serata, non è stato ancora preparato l’elenco dei cantanti con l’ordine. Si è però sottolineata la presenza di alcuni grandi artisti, da Loredana Bertè a Rocco Hunt, da Arisa ad Andy dei Bluvertigo, da Capossela a Sophie and the Giants, senza dimenticare Mr. Rain, Gianluca Grignani, Malika Ayane e tanti altri.