Dopo la classifica parziale della prima serata, finalmente abbiamo anche quella completa di tutte le 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022. Anche in questo caso a votare sono stati i giornalisti della sala stampa, mentre dalla terza serata entreranno in gioco la giuria demoscopica e il televoto.

Ana Mena è rimasta ferma all’ultimo posto, appena sopra di lei alla ventiquattresima posizione c’è Tananai, male anche Le Vibrazioni, che sono arrivati penultimi tra i brani di ieri sera e al ventiduesimo posto nella classifica generale. I giornalisti invece hanno premiato il duo Rettore e ditonellapiaga ed Emma, che si sono piazzate al terzo e secondo gradino del podio dei 13 brani della seconda serata. La più votata di ieri però è stata Elisa con O Forse Sei Tu, che ha battuto anche Mahmood e Blanco (a mio parere ingiustamente) ed ha conquistato la vetta della classifica di tutte le canzoni in gara.

Sanremo 2022, la classifica completa delle canzoni in gara.

1) Elisa, O Forse Sei Tu

2) Mahmood e Blanco, Brividi

3) La Rappresentante di Lista, Ciao, Ciao

4) Dargen D’Amico, Dove Si Balla

5) Gianni Morandi, Apri Tutte le Porte

6) Emma, Ogni Volta è Così

7) ditonellapiaga e Rettore, Chimica

8) Massimo Ranieri, Lettera di là dal Mara

9) Irama, Ovunque Sarai

10) Fabrizio Moro, Sei Tu

11) Giovanni Truppi, Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

12) Noemi, Ti Amo Non lo so Dire

13) Sangiovanni, Farfalle

14) Michele Bravi, Inverno dei Fiori

15) Rkomi, Insuperabile

16) Achille Lauro, Domenica

17) Matteo Romani, Virale

18) HighSnob e Hu, Abbi Cura di Te

19) Giusy Ferreri, Miele

20) Iva Zanicchi, Voglio Amarti

21) Aka7Even, Perfetta Così

22) Le Vibrazioni, Tantissimo

23) Yuman, Ora e Qui

24) Tananai, Sess0 Occasionale

25) Ana Mena, Duecentomila Ore

Vedere Truppi sopra Noemi e Michele Bravi mi fa pensare che nella sala stampa abbiano fatto girare tanto, tanto, ma tanto vino.

Classifica parziale delle 13 canzoni della seconda serata.

1) Elisa

2) Emma

3) Ditonellapiaga/Rettore

4) Irama

5) Fabrizio Moro

6) Giovanni Truppi

7) Sangiovanni

8) Matteo Romano

9) Highsnob e Hu

10) Iva Zanicchi

11) Aka 7even

12) Le Vibrazioni

13) Tananai