Il portale di Sanremo ha finalmente divulgato il regolamento dell’edizione 2022.

In gara ci saranno 24 artisti (2 in meno rispetto ai 26 dello scorso anno: 24 decisi da Amadeus, 2 saranno i vincitori di Sanremo Giovani che si terrà a dicembre) e non ci sarà nessuna eliminazione. La serata delle cover sarà dedicata ai decenni 60-70-80 ed ogni artista può duettare con un collega concordato con la Rai.

Cambiano anche le giurie. La demoscopica si chiamerà “Demoscopica 1000” e sarà composta da 1000 persone, mentre la Sala Stampa sarà suddivisa in tre: stampa e tv; radio e web.

Sanremo 2022, il regolamento serata per serata

Ecco cosa si legge su DavideMaggio.it:

Prima e seconda serata (1 e 2 febbraio 2022)

Martedì 1 e mercoledì 2 febbraio – prima e seconda serata del Festival 2022 – vengano eseguite rispettivamente 12 canzoni in gara a serata. Le canzoni verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria del web 33%; giuria delle radio 34%. In ciascuna serata, dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni appena eseguite.

Terza serata (3 febbraio 2022)

Nella terza serata, tutti e 24 gli artisti proporranno le loro canzoni in gara. Entreranno in azione il pubblico da casa attraverso il Televoto e la Giuria Demoscopica 1000, che avranno un peso sul risultato complessivo del 50%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Quarta serata (4 febbraio 2022) – Serata delle cover

Si sposta al venerdì la serata delle “Cover”. Dunque, il 4 febbraio ognuno dei 24 Artisti in gara, proporrà – da solo o con un ospite – una canzone del repertorio italiano o anche internazionale degli anni 60′, 70′ e 80′ che sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Serata finale (5 febbraio 2022)