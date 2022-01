Sanremo 2022 chiama JLo. Il festival – a quanto apprende l’Adnkronos – ha iniziato fin dalle trasferte italiane dell’attrice di questa estate a ‘corteggiare’ la star. A favore di un passaggio festivaliero di Jennifer Lopez gioca l’uscita pochi giorni dopo Sanremo 2022 di ‘Marry Me – Sposami’, la nuova commedia in cui JLo sposa Owen Wilson. Il film avrà un’anteprima nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e poi sarà in tutte le sale dal 17 febbraio. Ma sembra che a complicare le trattative, iniziate durante le vacanze italiane dei Bennifer (Ben Affleck e Jennifer Lopez) e il loro approdo alla Mostra del Cinema di Venezia, siano ancora una volta i protocolli e i timori legati all’andamento dei contagi da Covid.