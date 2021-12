Sanremo 2022, i cantanti: ecco i nomi dei 22 Big del Festival, ai quali si aggiungono i due vincitori di Sanremo Giovani.

Il countdown è terminato. I cantanti di Sanremo saranno svelati il 4 dicembre durante l’edizione serale del Tg1 direttamente dal presentatore e direttore artistico Amadeus. L’annuncio è arrivato in questo stesso sabato, all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha acceso l’entusiasmo in tutti i fan del Festival della canzone italiana e negli addetti ai lavori. Scopriamo insieme chi saranno i 24 Big che si sfideranno nella 72esima edizione della kermesse.

Amadeus

Sanremo 2022: i cantanti in gara

Ma come si è arrivati all’annuncio del 4 dicembre? Con un’accelerazione improvvisa da parte del direttore artistico e degli organizzatori in questi ultimi giorni. L’appuntamento originale con la presentazione del cast del Festival era infatti fissato al 15 dicembre, giorno della finale di Sanremo Giovani 2021. A far saltare il banco è stata però la ridda di nomi venuti a galla, come ogni anno, in queste settimane che precedono l’annuncio.

In particolare sembra che tutto sia cambiato dopo che un noto settimanale, Chi, ha pubblicato una lista di 16 concorrenti in gara, dati praticamente per certi. All’indomani della divulgazione di questi nomi, infatti, gli organizzatori si sono affrettati a cambiare il regolamento, annunciando che i concorrenti sarebbero stati ufficializzati a sorpresa prima della finale di Sanremo Giovani. La sorpresa non è però durata molto, e questa mattina è stato diffuso un comunicato che ha dato appuntamento a tutti con il Tg1 delle 20 per poter conoscere finalmente il cast ufficiale.

Sanremo 2022: la lista di cantanti ‘spoilerati’

Questi i sedici concorrenti anticipati da Chi negli scorsi giorni:

– Emma

– Elisa

– Boomdabash

– Donatella Rettore con Ditonellapiaga

– Tecla con Alfa

– Rkomi

– Aka7even

– Ariete

– Orchestraccia

– Giovanni Caccamo

– Le Vibrazioni

– Giusy Ferreri

– Fabrizio Moro

– Il Tre

– Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

– Gianni Morandi