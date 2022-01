(dall’inviata Silvia Mancinelli) – I big in gara hanno sfilato, in diretta su Primafestival, sul green carpet dell’Ariston. Tutti, tranne Massimo Ranieri che però aveva regolarmente provato nel pomeriggio e, assicurano, sta bene. Bagno di folla sul tappeto di prato sintetico e fiori gialli, con la folla di curiosi e fan stipata dietro alle transenne con mascherine e telefonini alla mano. Vietati autografi e selfie per l’emergenza Covid, ma in tanti, tra i quali Elisa e Gianni Morandi, si sono avvicinari verso le persone arrivate per acclamarli. Ai loro estimatori Emma, ma anche Achille Lauro e Iva Zanicchi, hanno lanciato i bouquet di Sanremo.

Un calore che non si vedeva dal 2020 e che ha sfidato le temperature basse, non temute solo da Ana Mena, arrivata sul green carpet con un vestito cortissimo e sandali senza calze. Merito del coraggio e dei suoi 24 anni.