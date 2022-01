Un Fiorello con accapatoio e bigodini è apparso finalmente sulla porta della stanza 407 dell’Hotel Globo di Sanremo, dove Amadeus lo cercava da giorni. “Sto qui per inaugurare una serra”, ha scherzato lo showman. “Allora facciamo Sanremo insieme”, dice Amadeus tutto felice. “Porca miseria – risponde Fiore – io parto dopodomani. Ma mi potevi avvertire? Le devi dire queste cose, vai al Tg1 e dille, sennò la gente non le sa”, ha aggiunto Fiorello ironizzando sul fatto che Amadeus ha eletto la testata ammiraglia della Rai a Gazzetta Ufficiale del Festival. E infatti poco dopo, Amadeus, collegato ancora con il Tg1, ha detto che stasera proprio nel tg delle 20 annuncerà la divisione dei cantanti nelle prime due serate del festival. E alla domanda dell’inviato Paolo Sommaruga su cosa ci si potrà aspettare da Fiorello, Amadeus ha risposto: “Non lo so, non ne ho idea”. Uscirà sul palco con i bigodini? “Potrebbe fare anche di peggio”, ha concluso Ama.