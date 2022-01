Sanremo 2022, Fiorello ci sarà. Dopo tanta attesa, lo showman è arrivato a Sanremo. Ad avvistarlo e a dare la notizia sui social, è stato il settimanale ‘Chi’ ma la notizia era nell’aria, dopo che Amadeus aveva contribuito ad accrescere la suspense, pubblicando i video delle sue ricerche dell’amico nella stanza di fronte d’albergo di fronte alla sua, dove Fiorello alloggiava nelle due edizioni passate e che il direttore artistico di Sanremo aveva prenotato, speranzoso, anche quest’anno.

Secondo ‘Chi’ Fiorello, che ha tentato di passare inosservato con mascherina e cappello all’ingresso all’Hotel Globo, si fermerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus. “I suoi interventi al Festival”, in onda dall’1 al 5 febbraio, scrive il settimanale sull’account Instagram, “saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana”.

Nonostante sul web fosse partito un tam tam all’insegna dell’hype con notizie anche piuttosto fantasiose (tipo un Fiorello avvistato a Fiumicino e ‘intervistato’), lo showman ha raggiunto Sanremo in auto da San Benedetto del Tronto, dove ieri ha tenuto l’ultima data prefestivaliera del suo show teatrale ‘Fiorello presenta…!’ (la prossima sarà l’8 febbraio a Brescia) e dove è stato assediato senza successo da fan e giornalisti in cerca proprio di notizie sulla sua trasferta sanremese. Secondo rumors insistenti raccolti dall’Adnkronos, la presenza di Rosario quest’anno sarà comunque improntata all’estemporaneità. Fiorello ci teneva a stare vicino ad Amadeus per l’esordio del suo terzo festival ma per il resto non c’è nulla di deciso. La sua partecipazione vorrebbe insomma essere da battitore libero e imprevedibile.