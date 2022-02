“Mi siete mancati. Qui, per la terza volta: sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento”. Fiorello irrompe sul palco dell’Ariston e accende Sanremo 2022. “Mi stai rovinando la vita”, dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano… Mi hanno tirato giù una parte della materia cerebrale… La prima volta sono venuto per amicizia. La seconda volta sono venuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va prima, va a trovare l’altro. Se Nostro Signore fa l’appello, tu sei alla A…”.

“Quest’uomo non è un amico, è il male assoluto: gli dici un segreto e lui va al Tg1 a dirlo. Sta sempre al Tg1, sembra un virologo…. Il prossimo anno non ti azzardare: non credetegli quando dice che non farà il quarto Sanremo. Vertici Rai, non glielo chiedete. Il direttore artistico del prossimo anno, posso dare un consiglio? Il generale Figliuolo… dal teatro AstraZeneca… prima cantano gli over 80. Io domani me ne vado, se cominci a dirmi di tornare, io vengo la terza-quarta serata e ti percuoto…”.