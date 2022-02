“L’unico caso è che non esiste nessun caso”. L’entourage di Sabrina Ferilli sgombra il campo dall’indiscrezione sul #ferilligate che tiene banco da stanotte sui social, dopo che dal microfono aperto dell’attrice, mentre si trovava dietro le quinte, si è sentita un’imprecazione (“‘sto pezzo di me…”). “Sabrina – ricostruisce la fonte – tornando dal camerino verso il palco ha trovato un ostacolo che prima non c’era e le è scappata un’imprecazione”.

Ma sui social, i rumors di un diverbio sono supportati con il filmato di Ferilli e Amadeus al momento della presentazione di Emma, dove l’attrice è visibilmente scocciata dal fatto che Amadeus non divide con lei il lancio dell’artista. Tanto che Amadeus se ne accorge e si ferma per farle dire il codice per il televoto associato a Emma. “Ma no. Chi conosce Sabrina sa che quel registro impertinente e ironico è la sua cifra”.

In effetti, anche quanto lavora con Maria De Filippi, c’è un continuo battibeccare sul filo dello scherzo. “Ma vi pare – conclude la fonte – che Sabrina si arrabbia davvero con Amadeus? Era felicissima di essere al festival. Ma anche un po’ stanca dopo tante ore”.