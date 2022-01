Sanremo 2022, show sulla nave Costa Toscana: il programma presentato da Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Ci saranno anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi a Sanremo 2022. Non sul palco dell’Ariston, fino a prova contraria, ma su quello galleggiante della nave Costa Toscana. Se nel 2021 si è a lungo parlato di una bolla su una nave da crociera per tutti i protagonisti del Festival, ipotesi che poi non è stata realizzata, stavolta a Sanremo è arrivata davvero una nave. Non per fare da bolla, però. Sulla Costa Toscana saranno infatti organizzati diversi eventi musicali collegati alla kermesse, per rendere ancora più magica la settimana del Festival.

Sanremo 2022, show sulla nave Costa: ci sono Orietta Berti e Fabio Rovazzi

La nave Costa Toscana è già arrivata a Sanremo. Non è stato ancora svelato il programma degli show che si terranno a bordo, ma da quello che trapela gli assoluti mattatori dovrebbero essere Orietta Berti, lo scorso anno star del Festival, e Fabio Rovazzi, con collegamenti previsti su Radio 2 con i Gemelli di Guidonia.

Orietta Berti

La nave, che rimarrà a Sanremo fino alla fine del Festival, non farà ospitalità alberghiera e ristorazione, se non per le persone che già sono a bordo. Ma servirà per promuovere ancora di più l’evento canoro, regalando suggestive immagini notturne, in grado di rendere Sanremo ancora più indimenticabile.

Il palco galleggiante della Costa Toscana

Già annunciata nelle scorse settimane, la Costa Toscana dovrebbe avere dei collegamenti in diretta su Rai 1 anche durante le serate del Festival. A bordo sono presenti un migliaio di membri dell’equipaggio, più un centinaio di addetti Rai. Il programma completo potrebbe essere svelato durante una conferenza stampa il 31 gennaio. Non resta che aspettare ancora qualche ora per poter capire cosa aspetterà ai fortunati ospiti della nave più glamour d’Italia.