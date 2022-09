Sanremo 2022, ennesimi dischi di platino conquistati: sono 26 in totale

A distanza di sette mesi altri due brani del Festival di Sanremo 2022 hanno conquistato altri due dischi di platino per aver venduto altre 100 mila copie a testa. I due singoli sono Farfalle di Sangiovanni e Dove Si Balla di Dargen D’Amico che si staccano così dal terzo gradino del podio salendo al secondo alle costole di Brividi, il brano vincitore.

In totale i singoli di Sanremo 2022 hanno ottenuto in tutto 26 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Grande fallimento per Giusy Ferreri che con Miele, nonostante una grande fanbase, non è riuscita a conquistare nessuna certificazione.

Ad oggi, a sette dalla fine della kermesse canora, ci sono ancora quattro singoli nella top100 della classifica FIMI dei brani più venduti.

Sanremo 2022, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

Brividi – Mahmood e Blanco

4 dischi di platino (400.000 copie)

Farfalle – Sangiovanni

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

3 dischi di platino (300.000 copie)

Ciao Ciao – La Rappresentante di Lista

2 dischi di platino (200.000 copie)

Ovunque Sarai – Irama

Insuperabile – Rkomi

1 disco di platino (100.000 copie)

O Forse Sei Tu – Elisa

Sesso Occasionale – Tananai

Virale – Matteo Romano

Chimica – Ditonellapiaga e Rettore

Apri Tutte Le Porte – Gianni Morandi

Domenica – Achille Lauro

1 disco d’oro (50.000 copie)

Ogni Volta È Così – Emma

Ti Amo Non Lo So Dire – Noemi

Perfetta Così – Aka7even

Inverno Dei Fiori – Michele Bravi

Duecentomila Ore – Ana Mena

Sei Tu – Fabrizio Moro

Abbi Cura Di Te – Highsnob e Hu

0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute)

Miele – Giusy Ferreri

Tuo Padre, Mia Madre, Lucia – Giovanni Truppi

Voglio Amarti – Iva Zanicchi

Tantissimo – Le Vibrazioni

Lettera Di Là Dal Mare – Massimo Ranieri

Ora E Qui – Yuman