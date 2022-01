“Sono serena, me la sto godendo come se fosse una vacanza al mare”. Emma torna in gara a Sanremo a 10 anni dalla vittoria con ‘Non è l’inferno’. Questa volta porta un brano che si intitola ‘Ogni volta è così’, che ha scritto con Davide Petrella e Dardust e che uscirà su 45 giri il prossimo 18 febbraio. Ma la sua partecipazione ha un sapore decisamente più consapevole di allora. “In quei primi Sanremo – dice con la consueta schiettezza collegata via zoom da una villa vista mare di Sanremo – ero un po’ una scappata di casa, senza una struttura dietro. Ora ho uno staff, dormo in una villa, posso chiamare un massaggiatore se ho bisogno di sciogliere la stanchezza di mesi in cui non mi sono mai fermata, tra tv, cinema, musica. E mi ricordo quanto soffrivo a leggere le pagelle, con quei 4 e quei 5, sempre con una punta di cattiveria nel giudicarmi. Oggi ho raggiunto un po’ di serenità e posso dire che ciò che non è mai cambiato in questi anni è stato l’amore della gente e del pubblico”.

E non è mai cambiato nemmeno il suo coraggio e la determinazione di portare avanti le battaglie in cui crede, “con i fatti e non con i tweet”. “Da dodici anni – dice – mi espongo e dico quello che penso. Mi sono schierata politicamente, per i diritti Lgbt, contro la violenza sulle donne, per i porti aperti, ad esempio. Ho preso critiche, insulti, minacce. Non ho bisogno di essere a Sanremo per lanciare messaggi o per fare la figa. Ora non aspetto che qualcuno mi dica brava, me lo dico da sola”.

Eppure a Sanremo ha deciso di fare i fatti, chiamando una collega donna a dirigere l’orchestra per lei: Francesca Michielin. “È una bellissima opportunità di scambio e un modo per rendere concreta l’alleanza tra donne. Ci stimiamo da tanti anni. Le nostre carriere sono andate in parallelo, lei partita da X factor e io da Amici, negli stessi anni”. Il brano sanremese è un brano che “parla d’ amore, ma quello delle relazioni più complesse, della condizione emotiva all’ interno di una coppia in cui si possono ritrovare tutti” ed è anche un brano che la mette di fronte a nuove sfide anche vocali: “Devo ringraziare Dardust che mi ha spronato a sfidare la mia comfort zone e così ho scoperto di avere i falsetti”, sottolinea.

Nella serata delle cover, poi Emma e Francesca canteranno insieme, dirette dal Carmelo Patti, sulle note di ‘Baby one more time’ di Britney Spears: “Un omaggio al grande pop, che ha cambiato anche la visione delle donne. Un brano di una icona della nostra generazione, degli anni duemila. Noi non guardiamo al pop con aria snob, noi ci teniamo a dire che è una cosa seria”.

Il decimo anniversario della vittoria sanremese è anche un’occasione di bilancio: “Sono orgogliosa della strada che ho fatto”, dice ricordando le pietre miliari di un percorso che l’ha portata negli anni anche ad affrontare Sanremo da conduttrice, a tornare in tv come coach dei talent più gettonati, ad esordire nel cinema e nella fiction (dopo il film ‘Gli anni più belli’ e la serie ‘A casa tutti bene’ con Muccino, ha appena finito di girare ‘Il ritorno’, il nuovo film di Stefano Chiantini). “Io penso di essere un’attrice, e di non fare l’ attrice. Come penso di essere cantante e non di fare la cantante. Ho sempre preso sul serio quello che ho fatto. Recitare mi piace perché mi dà l’opportunità di vivere altre vite, di entrare nei panni di altre persone”. Ma su Sanremo non ha dubbi: le piace più da concorrente: “Canti tre minuti e vai a mangiare. Da conduttrice entravo alle 4 del pomeriggio e uscivo alle tre del mattino. Conti è stato un grande maestro, ma tutta la vita come concorrente”, conclude.