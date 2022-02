“Sto qui, con la gente vera!”. Checco Zalone lo urla dalla galleria del teatro Ariston, prima di scendere e raggiungere il palco del Festival di Sanremo 2022, dove lo attende Amadeus. “Amo il popolino”, spiega il comico pugliese. “Mi sono commosso? No, vedo che qui piangono tutti… Questo palco ti strega, io faccio lo stupido ma – dice singhiozzando – sono un ragazzo di provincia che viene da un paesino, Capurso… Mi chiedo, mi merito tutto questo? Poi vedo te – dice ad Amadeus – e mi dico ‘sì, me lo merito’. E’ il minimo che poteva darmi la vita. Grazie a nome degli italiani, ci fai sentire tutti geni… L’ho conosciuto in questi 3 giorni, è un Amadeus diverso: pensavo fosse incapace, invece ha ritmo. Anche le scelte delle canzoni… bellissima l’idea di doppiare Ornella Muti con la voce di Maria De Filippi. Bene anche la scelta delle conduttrici. Manca però la scema… Una su 5 ci voleva…”. Poi, insieme al conduttore nella veste di narratore, racconta una ‘favola’. A modo suo.