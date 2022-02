“Un’immagine fuori luogo e una grave ‘leggerezza’ quella di Ornella Muti e sua figlia Naike che ostentano il simbolo della cannabis, ancor più alla luce delle sue successive parole di chiarimento”. Lo dice all’Adnkronos Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, commentando l’immagine postata su Instagram dall’attrice che, insieme alla figlia Naike Rivelli, esibisce un ciondolo con una foglia di marijuana. La Muti, che stasera sarà la madrina della prima serata del Festival di Sanremo, lo scorso settembre ha lanciato l’’Ornella Muti Hemp Club’, un’associazione no profit per l’uso della cannabis a scopo terapeutico, e commercializza prodotti derivati dalla pianta.

“Se l’attrice è favorevole alla cannabis solo a scopo terapeutico e non ludico, come ci tiene a sottolineare e visto che l’uso terapeutico è già consentito dalla legge, perché – si chiede la Scala – postare un’immagine che fa comprendere tutt’altro e presta il fianco ai sostenitori della legalizzazione, perché dire che la legalizzazione potrebbe essere la scelta migliore? Perché lei, che è una mamma e una nonna, non pensa alla fatica di tanti genitori nel tener lontano i propri figli da sostanze che ormai è appurato scientificamente quanto siano dannose per un organismo ancora in fase di sviluppo fisico, neurologico e psichico?”.

“E perché – conclude la vice presidente del Movimento italiano genitori -la Muti non pensa agli incidenti stradali causati da stato di alterazione per l’uso di cannabis e altro, incidenti stradali che continuano a essere la prima causa di morte dei nostri giovani? Una grave ‘leggerezza’ amplificata dal clamore mediatico di tutto ciò che avviene intorno al palco di Sanremo”.