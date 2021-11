Vasco Rossi a Sanremo, magari in duetto con i Maneskin, come qualcuno vocifera in rete? “Magari. È chiaro che quando pensi ai grandi nomi il desiderio è averli tutti sul palco, vediamo cosa accadrà”, risponde Amadeus, intervenendo al panel su Sanremo della Milano Music Week. “Il palco di Sanremo appartiene a loro, a chi ha fatto la storia della musica: Sanremo è un luogo magico e i grandi nomi musica italiana e internazionale mi piacerebbe sempre che fossero su quel palco”, aggiunge.

