“Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s****** con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”. Così Drusilla Foer, ospite di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, sullo scambio avuto al Festival di Sanremo 2022 con Iva Zanicchi.

“A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata” ha chiarito Drusilla.

“Iva questa mattina mi ha telefonato e mi ha detto ‘Ma la gente non capisce nulla’ e io le ho risposto ‘Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te’. Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”, ha rimarcato Drusilla Foer.