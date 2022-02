“Eleganza, intelligenza, professionalità”. Drusilla Foer incanta il pubblico di Sanremo 2022 e sui social ecco arrivare il coro unanime di consensi e applausi per la co-conduttrice della terza serata. “Troppo poco” una sola notte sul palco per gli utenti, che su Twitter lanciano la proposta: l’alter ego di Gianluca Gori diventi “conduttrice del prossimo Festival” o, perlomeno, resti “fino alla finale”. A colpire, “la raffinatezza e l’intelligenza sul palco”, ma anche “stile, glamour, charme, simpatia” e “ignoranza e i luoghi comuni smontati con intelligenza e classe”. E ancora “il monologo bellissimo” sull’unicità la cui “unica pecca è stata l’orario”, tardissimo, in cui è andato in onda. Un trionfo, insomma, per la co conduttrice finora più aamata: “Mi pare – scherzano infatti – che l’approvazione di Drusilla Foer abbia superato anche il consenso su Mattarella”.

